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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Урал» выиграл в Туле и сохранил место в элите

21 Мая 2022 • 18:55 Комментировать
Арсенал Тула
1:2
Урал
окончен

«Урал» в гостях в большинстве обыграл «Арсенал». Благодаря этому результату клуб из Екатеринбурга обеспечил себе место в таблице выше зоны переходняков.

Протокол игры  
Арсенал Тула 1:2Урал
  31'Августиняк Рафал (0:1)
  33'Мишкич Даниэль (0:2)
(1:2) Кайнов Максим42'   
Левашов МихаилСуханов Артём Романович  66' (Хабибов Ансор (  66') Сокол АртёмРадакович Урош  86' (Степанов Данил (  86') Кулешин ИльяКайнов Максим  78' (Пантелеев Владислав (  78') Кангва КингсСмольников ИгорьПанченко Кирилл  66' (Луценко Евгений (  66') Гулиев АязМарков Евгений   29'
Запасные: Коченков АнтонДеспотович ДжорджеШамов ЕгорАджоев ГурамЧаушич Горан
Помазун ИльяЕгорычев АндрейКузьмичев ИванГерасимов АлексейГогличидзе ЛеоМишкич ДаниэльАвгустиняк РафалЖелезнов Юрий  62' (Гаджимурадов Рамазан (  62') Шатов ОлегПодберёзкин ВячеславБикфалви Эрик
Запасные: Быковский ИльяЮшин АлександрЛандаков ДмитрийЕвсеев АлексейМамин АртёмМагомадов ЧингизАгеев МихаилДинга Доминик
21 мая. Стадион "Арсенал (Тула)".

В заключительном туре премьер-лиги «Арсенал» принимал «Урал». Туляки досрочно обеспечили себе последнюю строчку, так что матч против коллектива из Екатеринбурга не решил ничего для него. В свою очередь «Урал» в прошлом туре поднялся на 12-е место и жаждал победить, чтобы в любом случае сохранить себе место в элите на будущий сезон вне зависимости ни от чего.

Тем не менее первый опасный момент в матче создали хозяева. Уже в дебюте Гулиев сместился слева в центр и пальнул в дальний угол, но Помазун сумел спасти свои ворота. «Оружейники» вообще были активны в дебюте, старался Панченко. У клуба из Екатеринбурга не получалось толком даже зацепиться за мяч. Гости лишь активно нарушали правила.

В середине тайма туляки имели ещё один шанс открыт счёт. Марков получил от Гулиева мяч по центру, но его удар пришёлся точно в руки Помазуну. Лишь после этого «Урал» проснулся и сам создал супермомент. Шатов слева простреливал, Левашов в падении рукой отбросил мяч на линию вратарской, откуда Бикфалви бил уже в пустые ворота, но умудрился не попасть.

Почти тут же туляки остались в меньшинстве. После розыгрыша углового Левашов ошибся на выходе, после чего Герасимов бил уже в пустые ворота, но Марков рукой отбил. Арбитр Кукуян, естественно, назначил пенальти и показал нападающему красную карточку. Августиняк подошёл к мячу и пробил в цель. Тут же уральцы удвоили счёт. Мишкич на подступах к штрафной сыграл в стеночку с партнёром и пробил издали. Удар получился не очень удачным, но Левашов ошибся, и футбольный снаряд залетел в сетку.

«Арсенал» сдаваться не собирался. Ещё до перерыва хозяева разыграли красивую комбинацию – Смольников слева сделал пас к линии штрафной, Панченко в касание сделал пас вперёд, и Кайнов с близкого расстояния прошил Помазуна. На этом первый тайм и завершился.

В начале второго тайма «Арсенал» старался действовать активно, пытаясь что-то придумать, чтобы сравнять счёт. Однако уральцы спокойно оборонялись. В итоге темп спал, и игра шла совсем не спешно. Подопечные Игоря Шалимова вообще действовали спокойно, явно не желая рисковать пропустить ещё.

За двадцать минут до конца матча туляки могли всё же забить. Луценко после навеса слева бил головой из центра штрафной, но Помазун в прыжке выручил свою команду. После этого «Урал» провёл пару атак, чтобы отодвинут игру от своих ворот. Дальним ударом отметился Мишкич, но получилось точно в руки Левашову.

В итоге «Урал» победил и сохранил место в премьер-лиге. Клуб из Екатеринубрга не сыграет даже в стыковых матчах. «Арсенал» теперь лишь надеется, что состав участников премьер-лиги будет увеличен до 18 команд. В этом случае туляки примут участие в переходных матчах.

Роман Андреев

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окончен ЦСКА Москва 4:0 Ростов 1.73 4.00 4.50
окончен Арсенал Тула 1:2 Урал
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