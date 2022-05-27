Агент Новосельцева: Летом мы найдём новую команду

Агент Александр Клюев, который представляет интересы защитника Ивана Новосельцева, прокомментировал будущее футболиста.

«Поиск клуба? Пока работаем в этом направлении. На данный момент Новосельцев — свободный агент. Интерес? Мы же не с воздухом работаем. Этим летом он точно найдет новую команду», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

30-летний защитник минувший сезон провел в тульском «Арсенале», он принял участие в 15 матчах Российской премьер-лиги и забил один мяч.

Ранее стало известно о том, что Новосельцев расторг трудовой договор с клубом из-за конфликта с президентом команды.