Тульский «Арсенал» не получил лицензию

«Арсенал» Тула не смог получить лицензию для РПЛ и ФНЛ-1.

«Спорт-Экспресс» сообщает, что «Арсенал» не прошел лицензирование для участия в РПЛ и ФНЛ-1 в сезоне 2022/23, но клуб все еще может оспорить решение, подав апелляцию.

«Арсенал» Тула занял последнее место в Российской премьер-лиге по итогам сезона 2021/22, набрав всего 23 очка в 30 матчах чемпионата. Вместе с ним элитный дивизион покинул казанский «Рубин».

Тульская команда находилась в чемпионате России с сезона 2016/17. В сезоне 2018/19 клуб занял шестое место и получил право для участия в отборочном раунде Лиги Европы. Во втором раунде «Арсенал» покинул соревнование, уступив в двухматчевом противостоянии «Нефтчи» с общим счетом 0:4.