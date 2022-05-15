Аджоев не покинет «Арсенал», несмотря на вылет в ФНЛ

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев продолжит руководить клубом, несмотря на вылет команды в ФНЛ.

Ранее Metaratings сообщал, что Аджоев покинет свой пост по окончании сезона.

«Информация о том, что в клубе будет новое руководство, а Гурам Аджоев покинет свой пост, не соответствует действительности», — приводит слова источника близкого к клубу «Чемпионат».

Напомним, после поражения «Уфе» (1:2) в матче 29-го тура РПЛ, «Арсенал» лишился даже теоретических шансов сохранить прописку в Премьер-лиге, обеспечив себе последнее место по итогам нынешнего сезона.