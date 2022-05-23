«Торпедо» рассказали об интересе к Смольникову

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин прокомментировал интерес к защитнику тульского «Арсенала» Игорю Смольникову.

«У нас есть список игроков, которые нам интересны. В нем ряд футболистов, в том числе и Смольников», — цитирует слова Ляпина «Спорт-Экспресс».

33-летний защитник в сезоне 2021/22 принял участие в 27 матчах Российской премьер-лиги, забил один гол и сделал две голевые передачи.

Футболист провел в команде один сезон, перейдя летом 2021 года из «Краснодара» на правах свободного агента. Стоимость игрока по данным портала transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.