Деспотович: «Арсеналу» не хватило удачи»

Нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович прокомментировал поражение от «Уфы» (1:2) в матче 29-го тура РПЛ. Напомним, эта неудача лишила туляков последних шансов сохранить прописку в РПЛ.

Серб посетовал на недостаток удачи не только в конкретно взятом матче, но и в последние полгода в целом. Также Деспотович похвалил команду за качественно проведённый первый тайм в Уфе.

«Не получилось много чего. В первую очередь не везло. Первый тайм с «Уфой» играли вообще здорово. Как вышли на второй, не знаю, что случилось с командой», — приводит слова Деспотовича «Молодёжная газета».

Отметим, что в нынешнем году «Арсенал» не одержал ни одной победы в 11 проведённых играх.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги 30-летний форвард забил два гола и отдал три результативные передачи в 19 матчах за «Арсенал» и «Рубин». Нападающий не смог ответить на вопрос, останется ли он в тульском клубе на следующий сезон.