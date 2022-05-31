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Агент: «Бикфалви хочет перейти в российский топ-клуб»

31 Мая 2022 • 16:39 Комментировать
Арсенал Тула
1:2
Урал
окончен

Агент нападающего «Урала» Эрика Бикфалви Даниэль Драгош высказался о будущем своего клиента.

«Эрик очень хорошо себя чувствует в России и его контракт с клубом действует ещё два года. Думаю, у него есть желание перейти в российский топ-клуб», — приводит слова Драгоша Sport24.

Бикфалви выступает в России с 2016 года. Помимо «Урала», Бикфалви также защищал цвета «Томи».

В прошедшем сезоне 34-летний румын провёл в составе екатеринбургского клуба 29 матчей, в которых забил 10 голов и отдал десять результативных передач.

Ранее нападающий заявлял, что останется в «Урале» на следующий сезон.  

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Эрик Бикфалви
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