Агент: «Бикфалви хочет перейти в российский топ-клуб»

Агент нападающего «Урала» Эрика Бикфалви Даниэль Драгош высказался о будущем своего клиента.

«Эрик очень хорошо себя чувствует в России и его контракт с клубом действует ещё два года. Думаю, у него есть желание перейти в российский топ-клуб», — приводит слова Драгоша Sport24.

Бикфалви выступает в России с 2016 года. Помимо «Урала», Бикфалви также защищал цвета «Томи».

В прошедшем сезоне 34-летний румын провёл в составе екатеринбургского клуба 29 матчей, в которых забил 10 голов и отдал десять результативных передач.

Ранее нападающий заявлял, что останется в «Урале» на следующий сезон.