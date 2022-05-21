​Где смотреть матч «Арсенал» Тула - «Урал» онлайн

В рамках последнего тура чемпионата России отношения на футбольном поле выяснят «Арсенал» и «Урал».

Трансляцию поединка на канале «Матч! Игра» смотрите в 17:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Арсенал» уже никуда не денется с последнего места в турнирной таблице российского чемпионата. В субботу туляки попрощаются с РПЛ и попробуют хлопнуть дверью. Соперником «канониров» в заключительном туре будет «Урал», который очень не хочет опускаться в зону стыковых игр.