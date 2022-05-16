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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Григорий Иванов о будущем Шатова: Он сам должен решить, хочет ли остаться в команде

16 Мая 2022 • 14:58 Комментировать
Арсенал Тула
...
Урал
21.05 17:00

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Олега Шатова.

«Шатов будет сам принимать решение о своем будущем. У нас с ним такие отношения», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Президент заявил, что ему хотелось бы сохранить футболиста в команде, но по их уговору, Шатов сам должен решить этот вопрос.

Действующее соглашение игрока с «Уралом» заканчивается в конце июня 2022 года.

31-летний полузащитник в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги принял участие в 13 матчах, один раз смог отправить мяч в сетку ворот соперника и сделал четыре голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Олег Шатов РПЛ
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