Григорий Иванов о будущем Шатова: Он сам должен решить, хочет ли остаться в команде

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Олега Шатова.

«Шатов будет сам принимать решение о своем будущем. У нас с ним такие отношения», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Президент заявил, что ему хотелось бы сохранить футболиста в команде, но по их уговору, Шатов сам должен решить этот вопрос.

Действующее соглашение игрока с «Уралом» заканчивается в конце июня 2022 года.

31-летний полузащитник в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги принял участие в 13 матчах, один раз смог отправить мяч в сетку ворот соперника и сделал четыре голевые передачи.