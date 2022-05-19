Григорий Иванов о прекращении сотрудничества «Лиги Ставок» с РПЛ: Уход любого спонсора — это потеря

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о том, что букмекерская компания «Лига Ставок» больше не будет сотрудничать с РПЛ.

«Отменили, значит отменили. Я об этом пока не знаю. Уход любого спонсора будет потерей. И для нас, конечно», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Президент клуба считает, что пока не понятно, сложно ли будет найти нового спонсора вместо «Лиги Ставок» в нынешней ситуации. Иванов отметил, с компанией было комфортно сотрудничать.

Ранее «Лига Ставок» заявила о том, что прекращает сотрудничество с Российской премьер-лигой со следующего сезона. По неофициальным данным, РПЛ потеряет около 15 миллиардов рублей из-за разрыва контракта.