Агент Маркова: «Имеем предложения от двух клубов РПЛ»

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего тульского «Арсенала» Евгения Маркова высказался о будущем своего клиента. Напомним, по итогам прошедшего сезона РПЛ туляки не сумели сохранить прописку в Премьер-лиге, и следующий сезон проведут в ФНЛ.

Агент сообщил, что интерес к Маркову проявляют два клуба РПЛ, однако, чтобы принять какое-то решение, сначала необходимо обсудить этот вопрос с руководством «Арсенала».

«Контракт Маркова с «Арсеналом» действует ещё год, но с руководством клуба пока вообще никакого разговора не было. Непонятна судьба «Арсенала», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 27-летний нападающий провёл в составе тульской команды 30 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Маркова в 700 тысяч евро.