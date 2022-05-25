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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Маркова: «Имеем предложения от двух клубов РПЛ»

25 Мая 2022 • 16:47 Комментировать
Арсенал Тула
1:2
Урал
окончен

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего тульского «Арсенала» Евгения Маркова высказался о будущем своего клиента. Напомним, по итогам прошедшего сезона РПЛ туляки не сумели сохранить прописку в Премьер-лиге, и следующий сезон проведут в ФНЛ.

Агент сообщил, что интерес к Маркову проявляют два клуба РПЛ, однако, чтобы принять какое-то решение, сначала необходимо обсудить этот вопрос с руководством «Арсенала».

«Контракт Маркова с «Арсеналом» действует ещё год, но с руководством клуба пока вообще никакого разговора не было. Непонятна судьба «Арсенала», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 27-летний нападающий провёл в составе тульской команды 30 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Маркова в 700 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Евгений Марков
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