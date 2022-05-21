Парфёнов: Не факт, что тульский «Арсенал» напрямую вылетит из РПЛ

Бывший наставник «Арсенала» и «Тосно» Дмитрий Парфёнов рассказал журналистам о том, что думает по поводу ситуации с возможным вылетом тульской команды из РПЛ.

Парфёнов сказал RT, что ещё не факт, что тульский клуб вылетит напрямую из РПЛ, ведь ещё неизвестно, расширят ли РПЛ в следующем сезоне. Специалист отметил, что никто не хочет вылетать из элитного дивизиона, так как разница между РПЛ и ФНЛ слишком большая. Экс-тренер «Арсенала» выразил надежду на то, что в последнем матче сезона «оружейники» смогут одержать победу и порадовать своих болельщиков.

Напомним, что в последнем туре подопечные Миодрага Божовича сыграют с «Уралом». Встреча состоится в 17.00 по московскому времени.