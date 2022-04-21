В «Сочи» заявили, что форвард «Локомотива» Кухта сломал ребро Родригао

Представители «Сочи» заявляют, что чешский нападающий «Локомотива» Ян Кухта в недавнем матче 25-го тура РПЛ сломал ребро бразильскому защитнику Родригао.

По информации «Матч ТВ», в «Сочи» считают, что чешский футболист умышленно наступил коленом в район груди бразильскому защитнику. Представители сочинской команды отмечают, что подобное действие Кухты было опасным для здоровья Родригао, у которого после матча был диагностирован перелом ребра.

Напомним, что оба футболиста во время матча между «Сочи» и «Локомотивом» получили красные карточки.