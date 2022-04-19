Защитник «Сочи» рассказал о своём сэйве головой в матче с «Локомотивом»

Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич рассказал клубной пресс-службе о том, как спас свою команду от гола в концовке матча с «Локомотивом».

Ваня сказал, что ему помогла интуиция и, конечно же, удача. Словенец отметил, что просто оказался в нужном месте и в нужное время, так что он счастлив, что помог своей команде набрать одно очко. Дркушич добавил, что мысли сыграть руками в этом эпизоде не было, так как это своего рода инстинкт.

Напомним, что в концовке матча с «Локомотивом» Дркушич головой в эффектном стиле с ленточки выбил мяч после удара Рыбчинского.