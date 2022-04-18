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КДК РФС не будет рассматривать поведение Родригао после удаления в матче с «Локомотивом»

18 Апреля 2022 • 12:05 Комментировать
Сочи
2:2
Локомотив Москва
окончен

Руководитель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал журналистам о том, будет ли рассмотрено поведение бразильского защитника «Сочи» Родригао после удаления в матче с «Локомотивом».

Григорьянц сказал «Спорт-Экспрессу», что никакой драки между игроками не было и в рапорте делегата об этом речи не идёт. Специалист отметил, что КДК РФС будет рассматривать только прямые красные карточки Родригао и Кухты. Григорьянц добавил, что оба игрока вызваны на ближайшее заседание.

Напомним, что Родригао и Кухта получили красные карточки, а после этого чуть было не устроили драку.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Кдк Рфс Сочи Родригао Ян Кухта
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