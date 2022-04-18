КДК РФС не будет рассматривать поведение Родригао после удаления в матче с «Локомотивом»

Руководитель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал журналистам о том, будет ли рассмотрено поведение бразильского защитника «Сочи» Родригао после удаления в матче с «Локомотивом».

Григорьянц сказал «Спорт-Экспрессу», что никакой драки между игроками не было и в рапорте делегата об этом речи не идёт. Специалист отметил, что КДК РФС будет рассматривать только прямые красные карточки Родригао и Кухты. Григорьянц добавил, что оба игрока вызваны на ближайшее заседание.

Напомним, что Родригао и Кухта получили красные карточки, а после этого чуть было не устроили драку.