Самедов прокомментировал возможный уход из «Локомотива» важных игроков

Питерский «Зенит» интересуется возможностью приобретения у «Локомотива» сразу двоих игроков, это Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов, и возможность их трансфера прокомментировал бывший футболист «железнодорожников» Александр Самедов. Он не сомневается в том, что это будет серьезная кадровая потеря для «Локомотива».

- Что я скажу по поводу их возможного ухода из «Локомотива»? А куда они собрались? В «Зенит»? Точно ослабит «Локомотив», а как же еще! - уверен Самедов, слова которого цитирует «ВсеПроСпорт».