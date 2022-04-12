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Самедов прокомментировал возможный уход из «Локомотива» важных игроков

12 Апреля 2022 • 22:28 Комментировать
Сочи
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Локомотив Москва
1.75 3.80 4.60
17.04 16:30

Питерский «Зенит» интересуется возможностью приобретения у «Локомотива» сразу двоих игроков, это Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов, и возможность их трансфера прокомментировал бывший футболист «железнодорожников» Александр Самедов. Он не сомневается в том, что это будет серьезная кадровая потеря для «Локомотива».

- Что я скажу по поводу их возможного ухода из «Локомотива»? А куда они собрались? В «Зенит»? Точно ослабит «Локомотив», а как же еще! - уверен Самедов, слова которого цитирует «ВсеПроСпорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Александр Самедов Дмитрий Баринов Рифат Жемалетдинов
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