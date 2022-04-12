Наумов поделился мнением о возвращении Миранчука

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможное возвращение в строй полузащитника Антона Миранчука в ближайших турах.

«Его возвращение — плюс для команды. Другой вопрос, в каком состоянии он вернётся. Всё-таки он давно не играл», — приводит слова Наумова «Спорт-Экспресс».

Также экс-президент подчеркнул, что Миранчук не сыгран с нынешним составом команды. Однако не считает, что это может сильно повлиять на результат.

После 24 туров «Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 37 набранных очков. Свой следующий матч подопечные Заура Хапова проведут в воскресенье, 17 апреля, против «Сочи».