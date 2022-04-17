В «Сочи» отреагировали на удаление Родриго и Кухты в матче 25-го тура РПЛ

Пресс-служба «Сочи» с юмором отнеслась к скандальному моменту в матче 25-го тура РПЛ, в котором южане сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2).

В начале второго тайма защитник «Сочи» Родриго и форвард «Локомотива» Ян Кухта столкнулись в штрафной после чего между игроками произошел конфликт. Главный арбитр Василий Казарцев принял решение удалить их обоих. Но, когда футболисты уходили в подтрибунное помещение Родриго попытался напасть на Кухту, но игроков оттащили.

Пресс-служба «Сочи» в своем телеграм-канале опубликовала видео, на котором высмеяли Кухту.

«Как вам такой цирковой номер?» — подписали видео в пресс-службе южан.

«Сочи» набрал 43 очка после 25 туров и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда на своем поле примет «Ахмат». «Локомотив» после 25 туров остался на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.