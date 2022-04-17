В РФС сообщили, что комитет по этике может рассмотреть потасовку во время матча «Сочи» - «Локомотив»

Член комитет по этике РФС Анзор Кавазашвили сообщил, что компетентный орган сможет рассмотреть скандальное происшествие во время матча 25-го тура «Сочи» - «Локомотив» (2:2).

«Комитет по этике может рассмотреть любой вопрос только в том случае, если будет запрос от Хачатурянца, Дюкова или Алаева. В других случаях — никаких рассмотрений не будет. «Локомотив» может обратиться только к руководству российского футбола», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Кавазашвили добавил, что, если «Локомотив» посчитает нужным обратиться разобраться в эпизоде в соответствии с регламентом комитета по этике — специалисты соберутся и разберут.

Напомним, в начале второго тайма после столкновения внутри штрафной площади «Сочи» Родриго вступил в потасовку с нападающим «Локомотива» Яном Кухтой. Главный арбитр Василий Казарцев после просмотра ВАР удалил футболистов, но драка чуть было не продолжилась уже в подтрибунном помещении.

«Сочи» набрал 43 очка и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Владимира Федотова дома примет «Ахмат».

«Локомотив» с 38 очками остался на шестом месте, а в следующем туре «железнодорожники» на «РЖД Арене» примут «Нижний Новгород».