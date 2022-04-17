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Дубль Изидора, два удаления, 9 добавленных минут: «Сочи» и «Локомотив» выдали очень событийную ничью

17 Апреля 2022 • 18:32 Комментировать (2)
Сочи
2:2
Локомотив Москва
окончен

В матче 25-го тура РПЛ «Сочи» принимал «Локомотив» Заура Хапова.

Протокол игры  
Сочи 2:2Локомотив Москва
(1:0) Маргасов Тимофей11'   
  36'Изидор Вильсон (1:1)
(2:1) Родригао43'   
  49'Изидор Вильсон (2:2)
Джанаев СосланПрохин ДанилаРодригао   60'Дркушич ВаняМаргасов Тимофей   90'Цаллагов ИбрагимАнгбан Викторьен  63' (Терехов Сергей (  63') Нобоа КристианЮсупов Артур  83' (Мелкадзе Георгий (  83') Макарчук АртёмКасьерра Матео  83' (Жоаозиньо Рамос (  83')
Запасные: Бурмистров НикитаЮрганов ИгорьЗаболотный НиколайЗаика КириллВоробьёв Дмитрий ДмитриевичАдамов Денис
Гилерме МаринатоЖивоглядов ДмитрийРыбус МацейЕдвай ТинМампаси МаркМарадишвили Константин  83' (Куликов Даниил (  83') Карпукас АртёмБека АлексисКерк Джирано  84' (Петров Максим Вячеславович (  84') Изидор Вильсон  70' (Рыбчинский Дмитрий (  70') Кухта Ян   60'
Запасные: Ненахов МаксимЧёрный АртурСавин АндрейЖемалетдинов РифатХудяков Даниил
17 апреля. Стадион "Фишт" (Сочи).

 

«Локомотив» продолжает путешествие по югу России. Первая серия «железнодорожникам» явно не понравилась – в невероятно событийном матче команда Заура Хапова, совсем недавно назначенного главным, потерпела сокрушительное поражение от «Ростова» - 1:4. Теперь соперник ещё опаснее – «Сочи» борется с ЦСКА за бронзовые медали РПЛ, а проблем добавляет кадровая ситуация: Баринов и Тикнизян дисквалифицированы, Камано, Миранчук и Магкеев травмированы.

Матч начался с активных атак «Сочи». Первое перспективное наступление раскрыл диагональю Артём Макарчук. Передачей с левого края отыскал он Ангбана на углу вратарской площади, тот завершал атаку ударом в касание, но попал в сетку с внешней стороны. Следующий момент с ударом из похожей позиции завершился голом. Только пробил уже Касьерра, Гилерме отразил мяч перед собой, а на добивании самым расторопным оказался Тимофей Маргасов – 1:0.

Почти тут же «Сочи» должен удваивать преимущество. Опять же оборона «Локомотива» потеряла Матео Касьерру в центр штрафной площади, доставил ему мяч Нобоа, а колумбиец дважды бил из убойной позиции, но оба раза ситуацию спас Гилерме. Сохранил русский бразилец в игре «Локомотив», и не зря. Ян Кухта зацепил мяч в ходе атаки «железнодорожников», грамотно поставил корпус и получил удар по ногам от Ибрагима Цаллагова. Казарцев сразу же указал на «точку».

Подошёл к 11-метровой отметке Вильсон Изидор и продлил результативную серию. Француз мощно пробил под штангу, Джанаев реагировал по удару, но не достал – 1:1. Но ещё до перерыва «Сочи» успел восстановить статус-кво. Кристиан Нобоа от углового флага навесил аккурат на Родригао, тот смыл Карпукаса в верховой борьбе и пробил точно в угол. Так, что Гилерме даже не дёрнулся – 2:1 после первого тайма.

Но на гол в раздевалку москвичи ответили мячом из раздевалки. Мацей Рыбус отличный кросс вырезал с левого фланга, а Вильсон Изидор сыграл на опережение, пробив головой с отскоком от газона – 2:2. Искр матчу добавили Кухта и Родригао, которые в каждом эпизоде играли друг против друга максимально жёстко. По истечению часа игры оба вновь отоварили друг друга и Казарцев отправился смотреть повтор. Вернулся арбитр с неожиданным вердиктом – красные карточки Кухте и Родригао, распалившие массовую потасовку минуты на две.

До финального свистка матч держал в напряжении и даже сумели хозяева забить победный гол, который моментально был отменён из-за офсайда Жоаозиньо. А точный удар Кристиана Нобоа случился как раз после неуклюжей передачи (скорее даже отскока) от бразильца. Девять минут добавил арбитр, но больше голов не случилось. Так и не смогли команды выявить сильнейшего – боевая ничья 2:2 на юге России.

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окончен Арсенал Тула 1:2 Ростов
окончен Крылья Советов 2:0 Краснодар 1.65 3.85 5.50
окончен Сочи 2:2 Локомотив Москва 2.19 3.45 3.45
17.04  19:00 Нижний Новгород ... Химки 2.48 3.15 3.15
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