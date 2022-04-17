Дубль Изидора, два удаления, 9 добавленных минут: «Сочи» и «Локомотив» выдали очень событийную ничью

В матче 25-го тура РПЛ «Сочи» принимал «Локомотив» Заура Хапова.

«Локомотив» продолжает путешествие по югу России. Первая серия «железнодорожникам» явно не понравилась – в невероятно событийном матче команда Заура Хапова, совсем недавно назначенного главным, потерпела сокрушительное поражение от «Ростова» - 1:4. Теперь соперник ещё опаснее – «Сочи» борется с ЦСКА за бронзовые медали РПЛ, а проблем добавляет кадровая ситуация: Баринов и Тикнизян дисквалифицированы, Камано, Миранчук и Магкеев травмированы.

Матч начался с активных атак «Сочи». Первое перспективное наступление раскрыл диагональю Артём Макарчук. Передачей с левого края отыскал он Ангбана на углу вратарской площади, тот завершал атаку ударом в касание, но попал в сетку с внешней стороны. Следующий момент с ударом из похожей позиции завершился голом. Только пробил уже Касьерра, Гилерме отразил мяч перед собой, а на добивании самым расторопным оказался Тимофей Маргасов – 1:0.

Почти тут же «Сочи» должен удваивать преимущество. Опять же оборона «Локомотива» потеряла Матео Касьерру в центр штрафной площади, доставил ему мяч Нобоа, а колумбиец дважды бил из убойной позиции, но оба раза ситуацию спас Гилерме. Сохранил русский бразилец в игре «Локомотив», и не зря. Ян Кухта зацепил мяч в ходе атаки «железнодорожников», грамотно поставил корпус и получил удар по ногам от Ибрагима Цаллагова. Казарцев сразу же указал на «точку».

Подошёл к 11-метровой отметке Вильсон Изидор и продлил результативную серию. Француз мощно пробил под штангу, Джанаев реагировал по удару, но не достал – 1:1. Но ещё до перерыва «Сочи» успел восстановить статус-кво. Кристиан Нобоа от углового флага навесил аккурат на Родригао, тот смыл Карпукаса в верховой борьбе и пробил точно в угол. Так, что Гилерме даже не дёрнулся – 2:1 после первого тайма.

Но на гол в раздевалку москвичи ответили мячом из раздевалки. Мацей Рыбус отличный кросс вырезал с левого фланга, а Вильсон Изидор сыграл на опережение, пробив головой с отскоком от газона – 2:2. Искр матчу добавили Кухта и Родригао, которые в каждом эпизоде играли друг против друга максимально жёстко. По истечению часа игры оба вновь отоварили друг друга и Казарцев отправился смотреть повтор. Вернулся арбитр с неожиданным вердиктом – красные карточки Кухте и Родригао, распалившие массовую потасовку минуты на две.

До финального свистка матч держал в напряжении и даже сумели хозяева забить победный гол, который моментально был отменён из-за офсайда Жоаозиньо. А точный удар Кристиана Нобоа случился как раз после неуклюжей передачи (скорее даже отскока) от бразильца. Девять минут добавил арбитр, но больше голов не случилось. Так и не смогли команды выявить сильнейшего – боевая ничья 2:2 на юге России.