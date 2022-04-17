Федотов прокомментировал ничейный результат матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги матча 25-го тура РПЛ, в котором его команда сыграла вничью с «Локомотивом» (2:2).

«После таких игр очень много эмоций. Был футбол, были комбинации, были моменты», — приводит слова тренера официальный сайт «Сочи».

Федотов отметил самоотверженную игру своих игроков при игре в защите. Он добавил, что команда приложила максимум усилий, чтобы вырвать победу, но заработала лишь очко, которое двигает команду вперед.

Таким образом, «Сочи» упустил возможность обойти ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России, и с 43 очками команда осталась на четвертом месте. «Локомотив» не побеждает во втором матче подряд, набрав 38 очков, команда расположилась на шестой строчке.