Денис Адамов, вратарь футбольного клуба «Сочи», в эксклюзивном интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Марселю Арзуманяну поделился подробностями травмы, рассказал о неудавшемся переходе в «Зенит» и составил список вратарей, за которыми сейчас следит в РПЛ.

О травме

— Первая мысль после того, как пришёл в себя?

— На самом деле пришёл в себя ещё в самом начале. Буквально на 2-3 секунды «отключился», а когда понял, что упал, было такое чувство, что не могу подняться. Первая мысль: «Надо встать и играть». Потом понял, что не получится: была очень сильная боль где-то под рёбрами. Подумал, что это может плохо закончиться.

— Тебя в тот момент поддержало очень много и блогеров, и друзей-футболистов. Был звонок/сообщение, которое стало неожиданно приятным?

— Ну да, много людей написало. И близкие, и знакомые — все поддержали. Писали даже те, с кем не общаюсь, не поддерживаю связь. Самое приятное — что вратари многие поддержали из Премьер-лиги. И Нигматуллин писал из «Нижнего Новгорода», и Лантратов из «Химок» сразу после игры написал.

— Руденко после этого писал?

— Да-да, мы, по-моему, в тот же вечер списались. Извинился, сказал, что не хотел [нанести травму]. Пожелал здоровья, после этого не общались.

— Тебя не было на последних матчах. Из-за травмы?

— Ну, думаю, первые две игры — да, потому что из-за травмы было действительно тяжеловато. А почему не было на последних играх — я не знаю.

— А ты был к ним готов?

— На самом деле я и к первой был готов. Ну, наверное, решили не рисковать. В итоге-то у меня оказался сильный ушиб рёбер, а они долго заживают. Играть я был готов, но вот на сто ли процентов— я не знаю. Так что дали отдохнуть.

— В голове тогда сыграло «чёрт, только начал набирать…»?

— Да, если честно, такие мысли были. Я немного переживал по этому поводу, но самое главное — чтобы всё хорошо было и ничего серьёзного из этой ситуации не вышло. Ну а так, конечно, да. Четыре игры на ноль отыграл, уверенность сумасшедшая была, и такая ситуация сложилась… Но ничего страшного! Дальше работать надо и уверенность будет расти.

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— Как думаешь, до травмы ты мог рассчитывать на попадание в состав сборной? Кафанов на тебя рассчитывал.

— Первый раз слышу. Понятно, что мысли есть, всегда стараешься туда попасть, но лично я такого не слышал.

Немного о «Краснодаре»

— Ты много раз говорил о сорвавшемся трансфере в «Зенит». Как я понимаю, что-то не получилось на уровне клубов. Была обида на «Краснодар»?

— Нет-нет! Со стороны «Краснодара» всё было чисто. Они готовы были меня отпустить, но, как понимаю, со стороны «Зенита» что-то не получилось.

— Так. Ты же с Латышонком с одного выпуска (Евгений Латышонок — вратарь калининградской «Балтики». — Прим. ред.), верно? Он мне рассказал кое-что интересное. «Там просто так тебя никогда не отпустят, — сказал он. — Даже если по контракту у тебя остается два года, тебе дают подписать еще на два. Если не соглашаешься, то оставшееся по контракту время тебя оставляют «на банке». Для начала: тебе предлагали продление?

— Ну да, там контракты всегда на долгое время предлагаются… Лично меня нигде «не оставляли». Не знаю, есть такое или нет, я с этим не сталкивался. Вопросы у клуба возникали, мы их обсуждали…

— То есть с тобой такого разговора не было?

— Нет, со мной точно не было.

О «Сочи»

— Окей. Недавняя информация про «Химки» была достоверной?

— Какая именно?

— Денис Адамов — один из вариантов на случай, если уйдёт Лантратов.

— Я видел эти новости… Но это уже было, когда я был в «Сочи», этой зимой [была новость]. Но я даже не задумывался! В этот период я как раз начал играть в «Сочи», причём играть хорошо, поэтому никаких поводов уходить не было!

— Еврокубков, видимо, нам не видать. Из кубка «Сочи» тоже вылетел. Единственная мотивация — медали РПЛ?

— Ну да, конечно, хочется «взять» медали. Тем более, действительно, неизвестно, что будет дальше, а медали РПЛ будут всегда. И, конечно, стоит надеяться, что всё уляжется, и мы сможем принять участие в Еврокубках.

— Успех сегодняшнего «Сочи» по большому счёту – это успех Федотова?

— Конечно. Понятное дело, что не только его [заслуга], но да. Есть много случаев, когда менялись тренеры, и команда чувствовала подъём. Я думаю, от него очень многое зависит.

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— «Федотов» несколькими словами?

— Ох. Первое, что приходит на ум, — у нас очень дисциплинированная команда. Каждый выполняет свою работу. Плюс, наверное, очень требовательный.

— В этом сезоне «Сочи» дважды обыграл «Спартак». Среди фанатов ходит очень крепкое мнение, что к «красно-белым» готовятся прям специально. Это так?

— Просто когда ты приезжаешь к «Спартаку» или он к тебе, то, может, какое-то особенное чувство [появляется]. У них очень много фанатов приезжает на эту игру, также много людей из Сочи болеют за команду. Так получается, что игры всегда выдаются напряжённые, с большим накалом.

— Ты как-то давно рассказывал, что гол «Интеру» — лучшее футбольное ощущение. Это было в конце 2019 года. С того времени что-то радовало сильнее?

— Если брать по моменту, то да — cамое яркое впечатление.

— А если брать, допустим, игру или победу?

— Победа над «Спартаком», наверное. Это была моя первая победа в «Сочи», первая игра «на ноль». Она очень придала уверенности, сил.

— Болельщики тебя признали лучшим в феврале-марте. Это закономерно или, скорее, так сложились обстоятельства?

— Хотелось бы, конечно, чтобы это было закономерно. Почему «так сложились обстоятельства»? Я хорошо отыграл все игры, было три «сухих» матча.

Кратко — обо всём

— Ты считаешь себя недооценённым?

— Да нет. На самом деле — нет, ведь карьера только начинается.

— «Сочи» или «Краснодар»?

— Ох, тяжёлый вопрос. Скажу так: если «академия» — «Краснодар», если «большой клуб» — «Сочи».

— Кто в России, кроме Акинфеева?

— Мне нравится наблюдать за молодыми вратарями в Премьер-лиге. И Мотя Сафонов, и Ваня Ломаев, и Саша Максименко. Да и в «Локомотиве» играет молодой (Даниил Худяков. — Прим. ред.). Они смогли закрепиться в командах, в которых начинали играть. Интересно наблюдать, как складываются их дела.

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— Кого-то одного выделишь?

— Ну, наверное, выделю вратаря «Локомотива».

— Худякова?

— Да-да! В таком юном возрасте проводит такие потрясающие игры. Приятно смотреть.

— Самый сильный выпускник «Краснодара»?

— У меня их два, наверное. Матвей [Сафонов] и Фомин.

— Своим положением ты сейчас доволен? Я имею в виду твои дела в клубе.

— Если не брать ту ситуацию, которая недавно произошла, то вообще идеально! Я рад здесь находиться. За эти почти полтора года ни разу не было мысли, что я сделал что-то не так. Так что да.

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