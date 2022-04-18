Изидор: «Локомотив» мог в концовке вырвать победу у «Сочи»

Французский нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался по поводу матча РПЛ с «Сочи».

Изидор сказал, что это была очень тяжёлая игра, а на поле была очень жаркая борьба. Француз отметил, что «железнодорожники» не бросались на соперников, а реагировали на их действия. Вильсон добавил, что к концу матча столичный клуб взвинтил обороты и мог в концовке вырвать победу.

Напомним, что в итоге встреча завершилась ничьей со счётом 2:2. Оба гола в составе «Локомотива» забил как раз таки Вильсон Изидор.