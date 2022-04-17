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Владелец «Сочи» Ротенберг обвинил арбитра Казарцева в потере двух очков после матча с «Локомотивом»

17 Апреля 2022 • 19:01 Комментировать (2)
Сочи
2:2
Локомотив Москва
окончен

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг после матча своей команды против «Локомотива» (2:2) в рамках 25-го тура заявил, что главный арбитр Василий Казарцев сломал игру и помешал команде набрать три очка.

«Судья сломал игру, это очевидно. Так нельзя, это же спорт», — заявил Ротенберг, слова которого приводит «Матч ТВ».

В начале второго тайма Казарцев удалил форварда «Локо» Яна Кухту и защитника «Сочи» Родриго за драку.

Южане упустили возможность обойти ЦСКА в турнирной таблице РПЛ, таким образом, команда с 43 очками осталась на четвертом месте. «Локомотив» не может победить во втором матче подряд. «Железнодорожники» остались на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Борис Ротенберг Сочи РПЛ Василий Казарцев
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