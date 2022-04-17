В «Сочи» объяснили агрессивное поведение Родриго в матче с «Локомотивом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, с чем связано агрессивное поведение защитника Родриго.

Напомним, в начале второго тайма после столкновения внутри штрафной площади «Сочи» Родриго вступил в потасовку с нападающим «Локомотива» Яном Кухтой. Главный арбитр Василий Казарцев после просмотра ВАР удалил футболистов, но драка чуть было не продолжилась уже в подтрибунном помещении.

«Эмоционально у него уже накопилось. Там получилось так, что после этого Кухта ему положил колено на грудь. Эмоции, к сожалению, никуда не денешь», — сказал Рубашко «Спорт-Экспрессу».

После этого матча в активе у «Сочи» стало 43 очка и команда осталась на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 38 очками по-прежнему находится на шестом месте в чемпионате России.