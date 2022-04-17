Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Сочи» объяснили агрессивное поведение Родриго в матче с «Локомотивом»

17 Апреля 2022 • 19:39 Комментировать
Сочи
2:2
Локомотив Москва
окончен

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, с чем связано агрессивное поведение защитника Родриго.

Напомним, в начале второго тайма после столкновения внутри штрафной площади «Сочи» Родриго вступил в потасовку с нападающим «Локомотива» Яном Кухтой. Главный арбитр Василий Казарцев после просмотра ВАР удалил футболистов, но драка чуть было не продолжилась уже в подтрибунном помещении.

«Эмоционально у него уже накопилось. Там получилось так, что после этого Кухта ему положил колено на грудь. Эмоции, к сожалению, никуда не денешь», — сказал Рубашко «Спорт-Экспрессу».

После этого матча в активе у «Сочи» стало 43 очка и команда осталась на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 38 очками по-прежнему находится на шестом месте в чемпионате России.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Родриго Сочи Дмитрий Рубашко РПЛ Ян Кухта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Арсенал Тула 1:2 Ростов
окончен Крылья Советов 2:0 Краснодар 1.65 3.85 5.50
окончен Сочи 2:2 Локомотив Москва 1.75 3.70 4.70
Идет 95 минута Нижний Новгород 0:0 Химки
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Апреля
21:02 · Россия. Премьер-лига
В РФС сообщили, что комитет по этике может рассмотреть потасовку во время матча «Сочи» - «Локомотив»
20:51 · Россия. Премьер-лига
Баженов объяснил, почему Ваноли выбрал тактику с двумя нападающими в «Спартаке»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Экс-глава пресс-службы «Спартака»: «Менеджмент» провалил столетие клуба» 1
20:15 · Россия. Премьер-лига
Смородская о нападающем «Локомотива»: «У Изидора большое будущее» 1
20:07 · Россия. Премьер-лига
Ловчев заявил, что 22 апреля 1922 года не является днем рождения «Спартака»
20:07 · Россия. Премьер-лига
Директор «Крыльев Советов» высказался о победе клуба над «Краснодаром»
19:49 · Россия. Премьер-лига
Федотов прокомментировал ничейный результат матча с «Локомотивом»
19:39 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» объяснили агрессивное поведение Родриго в матче с «Локомотивом»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Орлов – о Юри Алберто и Соболеве: «Разве их можно сравнивать? Небо и земля!»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Андрей Тихонов рассказал, за какой клуб болел в детстве
19:09 · Россия. Премьер-лига
Смородская высказалась об игре Изидора за «Локомотив»
19:06 · Россия. Премьер-лига
Прохин пожаловался на долгий просмотр ВАР, предложив это исправить 1
19:01 · Россия. Премьер-лига
Владелец «Сочи» Ротенберг обвинил арбитра Казарцева в потере двух очков после матча с «Локомотивом» 2
18:40 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» - ЦСКА: видеообзор матча 25-го тура РПЛ видео
18:35 · Россия. Премьер-лига
Почему судья отметил гол Нобоа в ворота «Локомотива» видео
Все новости
Рекомендуем