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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кухта и Родригао дисквалифицированы на два матча

21 Апреля 2022 • 16:50 Комментировать
Сочи
2:2
Локомотив Москва
окончен

КДК РФС принял решение дисквалифицировать нападающего «Локомотива» Яна Кухту и защитника «Сочи» Родригао на два матча.

Напомним, на 60-й минуте встречи 25-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив (2:2) произошла потасовка между Кухтой и Родригао, в результате которой оба футболиста были удалены с поля.

Ранее представители «Сочи» заявляли, что чешский форвард сломал бразильцу ребро.

В текущем сезоне 25-летний Кухта провёл за «Локомотив» семь матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. На счету 26-летнего Родригао три мяча в 28 играх в составе «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сочи Родригао Ян Кухта
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