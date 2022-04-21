Кухта и Родригао дисквалифицированы на два матча

КДК РФС принял решение дисквалифицировать нападающего «Локомотива» Яна Кухту и защитника «Сочи» Родригао на два матча.

Напомним, на 60-й минуте встречи 25-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив (2:2) произошла потасовка между Кухтой и Родригао, в результате которой оба футболиста были удалены с поля.

Ранее представители «Сочи» заявляли, что чешский форвард сломал бразильцу ребро.

В текущем сезоне 25-летний Кухта провёл за «Локомотив» семь матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. На счету 26-летнего Родригао три мяча в 28 играх в составе «Сочи».