Тикнизяна дисквалифицировали на два матча

Футболиста московского «Локомотива» Наира Тикнизяна дисквалифицировали на следующие два матча российской Премьер-лиги, такое решение приняла дисциплинарная комиссия Российского футбольного союза.

Инцидент, повлекший санкции для 22-летнего полузащитника московского клуба, произошел в выездном матче москвичей против «Ростова». Его «железнодорожники» проиграли вчистую со счетом 1:4, ну а Тикнизян оставил свою команду в численном меньшинстве уже в конце первого тайма, умышленно отдавив ногу игроку команды соперника - Даниилу Глебову.