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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тикнизяна дисквалифицировали на два матча

14 Апреля 2022 • 22:16 Комментировать
Сочи
...
Локомотив Москва
1.75 3.80 4.70
17.04 16:30

Футболиста московского «Локомотива» Наира Тикнизяна дисквалифицировали на следующие два матча российской Премьер-лиги, такое решение приняла дисциплинарная комиссия Российского футбольного союза.

Инцидент, повлекший санкции для 22-летнего полузащитника московского клуба, произошел в выездном матче москвичей против «Ростова». Его «железнодорожники» проиграли вчистую со счетом 1:4, ну а Тикнизян оставил свою команду в численном меньшинстве уже в конце первого тайма, умышленно отдавив ногу игроку команды соперника - Даниилу Глебову.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Наир Тикнизян
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