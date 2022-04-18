Карпукас: «Волновался, но был готов к дебюту»

19-летний полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас после матча 25 тура РПЛ против «Сочи» (2:2) поделился эмоциями от дебюта в основном составе железнодорожников.

«За день до игры я узнал, что выйду в стартовом составе. Тренер меня подбодрил. В принципе я был готов, ведь мне уже через два месяца исполнится 20 лет. В Европе люди уже играют в этом возрасте, не хочу чувствовать себя хуже кого-то», — приводит слова Карпукаса официальный сайт «Локомотива».

Футболист рассказал о предматчевом волнении, признавшись, что представлял свою игру во время полёта в Сочи. Карпукас поблагодарил болельщиков, которые гнали «Локомотив» вперёд в самые трудные для команды моменты игры.

Молодой полузащитник провёл на поле практически весь матч и был заменён лишь на 83-й минуте. Результативными действиями ему отметиться не удалось.