Газизов обвинил «Краснодар» в грязной игре

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов остался недоволен работой судей во вчерашнем поединке чемпионата России против «Краснодара» (1:1). Руководителя возмутил момент с травмой лучшего бомбардира команды Гамида Агаларова. Игрок «Уфы» покинул поле в первом тайме после фола Кайо.

В интервью Sport24 Газизов выразил недовольство, что игрока «быков» не наказали желтой карточкой за нарушение. Руководитель обвинил краснодарцев в грязной игре.

«Должной реакции со стороны судейства на это нет. Очень хочется понять, как вообще это трактуется», - сказал Газизов.

После 11 туров уфимский коллектив набрал девять очков и замыкает таблицу РПЛ.