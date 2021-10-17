Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 202 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агаларов получил серьёзную травму в игре против «Краснодара»

17 Октября 2021 • 19:38 Комментировать (7)
Краснодар
1:1
Уфа
окончен

Нападающий «Уфы» и сборной России Гамид Агаларов не смог завершить поединок против «Краснодара» в рамках российской Премьер-лиги.

Форвард открыл счет в начале матча, но уже спустя 20 минут был заменен на Остона Урунова. Игрок получил повреждение в одном из эпизодов и не смог продолжить встречу. Более того, Агалоров был не в состоянии покинуть поле «на своих двух» - его унесли на носилках.

Отметим, что забитый россиянином гол стал для него девятым в чемпионате, благодаря чему представитель «Уфы» возглавляет гонку бомбардиров, опережая ближайшего преследователя Фёдора Смолова на два мяча.

К слову, по состоянию на 35-ю минуту «Уфа» до сих пор минимально ведет в счете. Текстовая онлайн-трансляция противостояния доступна на сайте Liveresult.ru


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Уфа Гамид Агаларов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (7)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ATAMAN
17 Октября 2021 в 20:29
Матвей топ вратарь.Напоминает лучшие годы Акинфеева
ATAMAN
17 Октября 2021 в 20:12
Агаларова жаль,но со стороны Краснодара матч пресный.Напоминает автобус сборной России.Жаль ведь соперники потеряли очки.
Wertygaz
17 Октября 2021 в 20:07
А костолом Кайо даже желтую карточку не получил... очень справедливо
ATAMAN
17 Октября 2021 в 20:13
Там небыло за что желтую давать...
Wertygaz
17 Октября 2021 в 20:27
Ну конечно не за что, а человека на носилках унесли...
ATAMAN
17 Октября 2021 в 20:31
Я извиняюсь а Сорокину за что желтую влепили....Даже повтор не смтрели.А это ЦЗ.
Wertygaz
17 Октября 2021 в 20:35
Вот что пишут на LiveResult: Сорокин тут же получил жёлтую карточку, рукой остановив мяч в глубине поля во время контратаки "Уфы".
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Урал 0:1 ЦСКА Москва
окончен Крылья Советов 2:0 Нижний Новгород
окончен Химки 2:0 Ахмат
окончен Краснодар 1:1 Уфа
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Октября
20:07 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Химки» были сильнее «Ахмата», но не намного
19:38 · Россия. Премьер-лига
Агаларов получил серьёзную травму в игре против «Краснодара» 7
19:21 · Россия. ФНЛ
«Алания» уступила «Нефтехимику», «Кубань» одолела «КАМАЗ»
19:17 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: Шесть игроков в запасе - вполне нормально
19:14 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: «Краснодар» обладает самым лучшим нападением в лиге»
19:05 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Моментов, которые мы создали у ворот «Химок», хватило бы на три матча, но реализация подводит»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Мирзов: «За две недели, когда сборная играла, мы поработали, друг с другом сыгрались»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Увы и ах, мы платим очень большую цену за ошибки, которые не должны допускать»
18:40 · Россия. Премьер-лига
Сарвели посвятил победу отцу
18:30 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» - «Уфа» - 1:1 (закончен)
18:29 · Россия. Премьер-лига
«Крылья» обыграли «Нижний Новгород», а «Химки» - «Ахмат»
18:07 · Россия. Премьер-лига
Юристы: Клаудиньо не сможет выступать за сборную России 1
18:05 · Россия. ФНЛ
«Текстильщик» отобрал победу у «Акрона»
17:49 · Россия. Премьер-лига
Тренер сборной Писарев присутствует на игре «Химок» и «Ахмата»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Экс-арбитр заявил, что Любимов ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в игре против «Урала» 6
Все новости
Рекомендуем