Агаларов получил серьёзную травму в игре против «Краснодара»

Нападающий «Уфы» и сборной России Гамид Агаларов не смог завершить поединок против «Краснодара» в рамках российской Премьер-лиги.

Форвард открыл счет в начале матча, но уже спустя 20 минут был заменен на Остона Урунова. Игрок получил повреждение в одном из эпизодов и не смог продолжить встречу. Более того, Агалоров был не в состоянии покинуть поле «на своих двух» - его унесли на носилках.

Отметим, что забитый россиянином гол стал для него девятым в чемпионате, благодаря чему представитель «Уфы» возглавляет гонку бомбардиров, опережая ближайшего преследователя Фёдора Смолова на два мяча.

К слову, по состоянию на 35-ю минуту «Уфа» до сих пор минимально ведет в счете. Текстовая онлайн-трансляция противостояния доступна на сайте Liveresult.ru