Стукалов: «Мне просто объясните, чтобы я понимал, когда рука»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень много этот матч у вас отнял эмоций, но если бы не этот пенальти, игра была бы близка к идеальной, нет?

- Давайте вернемся к пенальти. Я не могу понять трактовок правил. Прошлая игра у нас с «Уралом», 90-я минута, вот так рука, не дают пенальти. Здесь рука вот так, как они говорят, «биомеханика»… Я ничего не понимаю в этих правилах. То есть, захотим - даем, захотим - не даем. Это просто нонсенс. Это первое. Второе - я очень благодарен ребятам, что они делали те задания, о которых мы договаривались, мы создали достаточное количество моментов, чтобы забить второй мяч. К сожалению, мы его не забили. В то же время у наших ворот, кроме ударов, полунавалов, подходов, ничего не было. Очень обидное поражение, я его называю поражение, потому что, к сожалению, эти три очка нам очень нужны были.

- По поводу схемы, вы сказали о 4-4-2. Но все-таки было не совсем так…

- Просто представители «Краснодара» за вами стояли и слушали, когда я давал флеш-интервью, поэтому так, на всякий случай.

- По поводу пенальти. Когда нам РФС проводил специальные объяснительные лекции, рассказывал, что для каждой команды проводятся выездные объяснения трактовок. Было ли у вас такое?

- Обязательно было у нас такое, но все расходится. Это все у нас получается на усмотрение арбитра. То есть, я не знаю, я не виню Сухого, не виню тех, кто на ВАР, мне просто объясните, чтобы я понимал, когда рука. Тур назад возьмите, отмотайте, посмотрите момент. Вот такая вот отставленная рука, наш игрок протыкает и попадает в руку. Это не естественное положение, вот так рука! 90-я минута, счет 0:1, мы проигрываем, пенальти нет. Сегодня вот так попадает в руку, пенальти. Не понимаю! Трактовок не пониманию, я не хочу сейчас какие-то претензии судьям говорить, мне просто как тренеру хочется объяснений. И уже в этом туре, пока мы ехали, были вопросы. У меня слов нет просто.