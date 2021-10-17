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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камилов: «В нашем турнирном положении любое очко на вес золота»

17 Октября 2021 • 21:14 Комментировать
Краснодар
1:1
Уфа
окончен

Лучший футболист матча «Краснодар» - «Уфа» (1:1) Владислав Камилов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Можешь ли ты оценить результат этого матча как положительный?

- Любое очко, тем более, на выезде с такой командой, «Краснодаром», я думаю, да, положительный. Обидно, что пропустили в концовке с пенальти. Можно долго рассуждать, но да, думаю, это положительный результат, причем в нашем турнирном положении любое очко на вес золота.

- Очень сильно поменялся стартовый состав команды по сравнению с прошлым матчем. Пять изменений, ты остался из тех, кто был в прошлой игре. Был какой-то жесткий разговор после прошлой встречи? Почему такие изменения?

- Да нет, у нас, в принципе, обойма в 15-16 человек, поэтому могут люди меняться. Кто-то подустал, нужно где-то ротировать старт, потому что у нас не так много стало народу, футболистов. Сегодня мы немного изменили.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Владислав Камилов
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