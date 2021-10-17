Ганчаренко: Шесть игроков в запасе - вполне нормально

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».

- У вас есть замены в составе, Газинского по травме, и Сорокина сегодня нет. В связи с чем перестановки?

- Мы смотрим на тренировках, принимаем какие-то решения, исходя из состояния футболистов. Много нюансов, которые влияют на сыгранность этой пары защитников, от соперника. Много нюансов может быть.

- Юрий Газинский был на костылях на товарищеском матче с «Рубином». Хотелось бы получить комментарий по его состоянию, плюс Ионов, Мартынович, Петров, когда они смогут быть включены в заявку?

- Надеемся, что Ионов и Петров будут готовы к следующей игре, а что касается Мартыновича и Газинского, то надо смотреть. Это, наверное, очень нескоро будет.

- Шесть человек в запасе, из которых пять полевых. Не маловато ли?

- Нормально, как раз хватает замен, поэтому вполне нормально.