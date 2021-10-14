​«Краснодар» временно лишил фанатку-инвалида права посещать матчи

На недавнем южном дерби между «Краснодаром» и «Сочи» прогремел не только судейский, но и другой скандал. Так, сотрудник краснодарского клуба Геннадий Щербина, работающий с маломобильными болельщиками, вступил в конфликт в фанаткой-инвалидом Татьяной Шкирей.

«Краснодар» провёл внутреннее расследование и отправил Татьяне Шкире письмо, которое попало к журналисту Ивану Карпову. В своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа» журналист опубликовал это письмо. Из него следует, что «Краснодар» частично отстранил Геннадия Щербину от своих обязанностей. При этом Татьяне Шкире до конца 2021 календарного года запретили посещать стадион. В ходе расследования выяснилось, что фанатка не раз становилась причиной конфликтных ситуаций.