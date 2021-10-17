Ганчаренко: «Старались обострять, когда стоило бы растянуть соперника»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями от матча с «Уфой» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы атаковали, часто в простых ситуациях старались обострять, когда стоило бы растянуть соперника, более качественно подготовить какую-то обостряющую передачу, а мы сильно торопились. Может быть, это в какой-то мере касается и второго тайма, но там нам удалось зажать соперника у его штрафной площади, и качество атакующих действий возросло.

Может быть, наверное, это является основной причиной, то, что все-таки ты теряешь время после возвращения из сборной и не знаешь, в каком состоянии Сперцян, Крыховяк, Спайич. Эта ситуация стандартная для всех, мы это прекрасно знаем. Тем не менее, может быть, этого не хватило, ритма игры, который был до этой паузы. Тем не менее, мы это прекрасно понимаем и понимаем, что следующая игра для нас должна быть лучше, что мы и сделаем. А так по крайней мере я видел команду в раздевалке, которая сильно хочет исправить ситуацию, что мы и сделали. Но, может быть, того давления, что мы оказали, не хватило, чтобы вырвать победу, хотя «Уфа» сражалась, находясь на последнем месте, из последних сил.