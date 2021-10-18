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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лучший бомбардир РПЛ травмировал бедро

18 Октября 2021 • 10:00 Комментировать
Краснодар
1:1
Уфа
окончен

У нападающего «Уфы» Гамида Агаларова ушиб бедра после матча 11-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром».

В отчётном туре Тинькофф РПЛ идущая в зоне вылета «Уфа» добыла на выезде одно очко, сыграв с командой Виктора Ганчаренко вничью 1:1. Голом в составе уфимцев отличился лучший снайпер чемпионата Гамид Агаларов, для которого это уже девятый результативный удар в сезоне. По причине повреждения 21-летний форвард ушёл с поля уже в первом тайме.

«У него ушиб тазобедренного сустава. Интересная штука – за такое столкновение не дали ни карточки, ничего», - цитирует гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова ТАСС.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Уфа Шамиль Газизов Гамид Агаларов
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