Лучший бомбардир РПЛ травмировал бедро

У нападающего «Уфы» Гамида Агаларова ушиб бедра после матча 11-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром».

В отчётном туре Тинькофф РПЛ идущая в зоне вылета «Уфа» добыла на выезде одно очко, сыграв с командой Виктора Ганчаренко вничью 1:1. Голом в составе уфимцев отличился лучший снайпер чемпионата Гамид Агаларов, для которого это уже девятый результативный удар в сезоне. По причине повреждения 21-летний форвард ушёл с поля уже в первом тайме.

«У него ушиб тазобедренного сустава. Интересная штука – за такое столкновение не дали ни карточки, ничего», - цитирует гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова ТАСС.