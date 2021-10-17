Бывшая команда насолила Ганчаренко: «Краснодар» не проиграл «Уфе» только из-за пенальти, Агаларов получил травму

«Краснодар» планировал догнать по очкам «Динамо» и ЦСКА, обыграв «Уфу».

«Краснодар» в последнее время приучил к тому, что дома он весьма опасен. Вдохновенные матчи с «Арсеналом» и особенно с «Сочи» вернули «быкам» статус претендентов на еврокубки в понимании общественности. При Ганчаренко, который после ухода из ЦСКА избавился от большого давления, «чёрно-зелёные» добились определенного прогресса за счёт эффекта низкой базы Мусаева, и теперь стоит вопрос, смогут ли они поставить свои хорошие результаты более-менее на поток. Пусть это прозвучит банально, но ответ здесь даст только время.

«Уфа» была при Евсееве оборонительной, а после прихода Стукалова несколько изменила свою репутацию в пользу атаки. Но клуб из Башкирии остался в числе аутсайдеров. Естественно, уфимцы ни в коем случае не были фаворитами и отчётного матча. Но это не помешало им шокировать болельщиков «быков» на девятой минуте благодаря резкому контрвыпаду. Кротов электричкой промчался по левому полуфлангу и прострелил от лицевой мимо Кайо на Агаларова, который мощно вонзил снаряд в пустой створ (0:1).

«Краснодар», конечно, пытался исправить ситуацию, но далеко не всё получалось у него гладко. Кордоба не имел таких моментов, когда он завершал бы фатально, а конвертировать в голы полумоменты ему не удавалось. Вот Кабелла на 36-й минуте крутил в правый угол серьёзно, однако чуть не попал. В середине тайма «Уфа» осталась без своей главной звезды Агаларова, который был выведен из строя грубым подкатом Кайо. Но и без него в конце тайма «Уфа» могла забить второй – если бы Камилов точнее зарядил со средней дистанции.

В перерыве «быки» не нашли ключей к обострению игры впереди. Вильена когда-то забивал «Уфе» издали, но то было раньше. Приходилось хозяевам делать и бесполезные забросы. В то же время «Уфа» держала в уме возможность контратак. На 52-й минуте Кротов так же смещался на скорости к воротам Сафонова, как и в эпизоде с голом, но с правой стороны. И на сей раз Кротов не сделал прострел, поскольку никто не открывался под его возможный пас так, как Агаларов. Но тогда надо было бить самому, а Кротов забыл это сделать, и Сафонов без фола затащил мяч себе в руки.

«Краснодар» без конца окучивал чужую штрафную, и это настырное давление всё-таки принесло хозяевам свои плоды. Около 80-й минуты Рамирес в правой части гостевой штрафной ткнул мяч в выставленную руку Йокича. Если бы в пользу «быков» второй матч подряд (после встречи с ЦСКА) не поставили железный одиннадцатиметровый, это было бы уже слишком. Главный судья Сухой сам пошёл посмотреть видео и по справедливости назначил пенальти. Соответствующая дуэль Крыховяка и Беленова завершилась в пользу первого. Беленов, славящийся регулярными отражениями одиннадцатиметровых ударов, на этот раз не угадал угол (1:1).

Хозяева многое вложили в то, чтобы сравнять счёт, и после этого несколько сбавили обороты. «Уфа», напротив, стала играть повыше, и когда Урунов запулил издали, могло показаться, что будет гол. Накануне «Арсенал» тоже сначала выигрывал у «Зенита» 1:0 и пропустил в концовке, но сразу же забил снова. Однако уфимцы больше не забили – Урунов тогда пробил правее створа. Бывшая команда Ганчаренко отняла очки у нынешней и не пустила её в первую пятёрку.

Кирилл Иванцов