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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нападающий «Уфы» Жамалетдинов прооперирован в Мюнхене

13 Октября 2021 • 13:42 Комментировать
Краснодар
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Уфа
1.45 4.50 7.00
17.10 19:00

Форвард Тимур Жамалетдинов, выступающий за «Уфу», успешно перенес хирургическое вмешательство в мюнхенской клинике. Об этом игрок проинформировал посредством своего инстаграм-аккаунта.

«Вернусь сильнее», - говорится в публикации 24-летнего исполнителя.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Жамалетдинов провел семь пять поединков, в которых не отметился результативными действиями.

После десяти туров чемпионата России уфимский коллектив набрал восемь баллов и располагается на предпоследнем месте в таблице. Следующий матч команда проведет с «Краснодаром» 17 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Тимур Жамалетдинов
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