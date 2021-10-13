Нападающий «Уфы» Жамалетдинов прооперирован в Мюнхене

Форвард Тимур Жамалетдинов, выступающий за «Уфу», успешно перенес хирургическое вмешательство в мюнхенской клинике. Об этом игрок проинформировал посредством своего инстаграм-аккаунта.

«Вернусь сильнее», - говорится в публикации 24-летнего исполнителя.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Жамалетдинов провел семь пять поединков, в которых не отметился результативными действиями.

После десяти туров чемпионата России уфимский коллектив набрал восемь баллов и располагается на предпоследнем месте в таблице. Следующий матч команда проведет с «Краснодаром» 17 октября.