Газизов допускает участие Урунова в игре с «Краснодаром»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, когда стоит ожидать возвращение хавбека уфимцев Остона Урунова на футбольное поле.

«Урунов тренируется в общей группе. Всё нормально. Может, выйдет уже с «Краснодаром», - передаёт слова Газизова издание «Спорт-экспресс».

Собеседник «СЭ» добавил, что участие Урунова в матче с «быками» будет зависеть от тренера.

В текущем сезоне 20-летний полузащитник «Уфы» всего дважды появлялся на поле, но результативными действиями ему отличиться не удалось.

Напомним, что в конце сентября Урунов вернулся в общую группу клуба после перелома большого пальца правой ноги.