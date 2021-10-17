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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стукалов: «Краснодар» обладает самым лучшим нападением в лиге»

17 Октября 2021 • 19:14 Комментировать
Краснодар
1:1
Уфа
окончен

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сразу по составу хотелось бы спросить. У вас пять изменений по сравнению с прошлой игрой. С чем связаны, как это будет выглядеть на поле?

- На сегодняшний день те люди, которые выходят в стартовом составе, они в более оптимальном состоянии. Плюс есть кое-какие заготовки, но это мы тоже увидим на поле.

- Мы пытались понять, что за схема. У нас возникли затруднения. Хоть немного развейте туман.

- Схема, она всегда обычная, 4-4-2.

- Атакующую манеру игры «Уфы» реально попробовать сохранить против «Краснодара», еще и на его арене?

- Это сложно. Вы сами знаете, что «Краснодар» - наверное, одна из самых атакующих команд Премьер-лиги, и, я не побоюсь этого слова сказать, обладает самым лучшим нападением, поэтому наша задача - максимально строго сыграть в обороне и максимально использовать те моменты, которые будут.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Уфа Алексей Стукалов
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