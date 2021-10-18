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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Уфа» отказалась от идеи обращаться в ЭСК – клуб признал правильность решения арбитра в матче с «Краснодаром»

18 Октября 2021 • 22:35 Комментировать
Краснодар
1:1
Уфа
окончен

Вчерашний матч между «Краснодаром» и «Уфой» в 11-м туре российской Премьер-лиги запомнился неоднозначными решениями арбитра встречи Алексея Сухого – рефери не дал желтую карточку игроку хозяев поля за грубый фол на Гамиде Агаларове, а на 84-й минуте назначил пенальти в ворота гостей.

Представители «Уфы» после поединка пожаловались на работу судьи и пригрозили обратиться в экспертно-судейскую комиссию, но уже сегодня клуб изменил свое решение.

Об этом в интервью Sport24 рассказал генеральный директор Шамиль Газизов. Он признал, что повторы эпизода с 11-метровым подтвердили правильность решения судейской бригады. Напомним, что в том моменте VAR помог Сухому увидеть игру рукой защитника.


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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Уфа Шамиль Газизов
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