«Уфа» отказалась от идеи обращаться в ЭСК – клуб признал правильность решения арбитра в матче с «Краснодаром»

Вчерашний матч между «Краснодаром» и «Уфой» в 11-м туре российской Премьер-лиги запомнился неоднозначными решениями арбитра встречи Алексея Сухого – рефери не дал желтую карточку игроку хозяев поля за грубый фол на Гамиде Агаларове, а на 84-й минуте назначил пенальти в ворота гостей.

Представители «Уфы» после поединка пожаловались на работу судьи и пригрозили обратиться в экспертно-судейскую комиссию, но уже сегодня клуб изменил свое решение.

Об этом в интервью Sport24 рассказал генеральный директор Шамиль Газизов. Он признал, что повторы эпизода с 11-метровым подтвердили правильность решения судейской бригады. Напомним, что в том моменте VAR помог Сухому увидеть игру рукой защитника.