Шапи не горит желанием возвращаться в Россию

Российский нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, выступающий по аренде в Турции, не спешит возвращаться обратно в РПЛ.

Издание «Спорт-экспресс» располагает актуальными сведениями насчёт того, как 21-летнему футболисту удалось адаптироваться к выступлениям за «Гиресунспор». Форвард «быков» успел освоиться в новом коллективе и не спешит возвращаться обратно в Россию. Футболист наладил отношения с коллективом и пользуется доверием тренерского штаба.

По данным источника, Шапи сосредоточен на lдальнейших выступлениях в Европе.

Отметим, что «Гиресунспор» взял российского нападающего «Краснодара» в аренду сроком до конца сезона 2021/2022.