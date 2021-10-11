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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шапи не горит желанием возвращаться в Россию

11 Октября 2021 • 21:29 Комментировать
Гиресунспор
...
Ризеспор
2.03 3.45 3.70
16.10 13:30

Российский нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, выступающий по аренде в Турции, не спешит возвращаться обратно в РПЛ.

Издание «Спорт-экспресс» располагает актуальными сведениями насчёт того, как 21-летнему футболисту удалось адаптироваться к выступлениям за «Гиресунспор». Форвард «быков» успел освоиться в новом коллективе и не спешит возвращаться обратно в Россию. Футболист наладил отношения с коллективом и пользуется доверием тренерского штаба.

По данным источника, Шапи сосредоточен на lдальнейших выступлениях в Европе.

Отметим, что «Гиресунспор» взял российского нападающего «Краснодара» в аренду сроком до конца сезона 2021/2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Магомед-Шапи Сулейманов Гиресунспор
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