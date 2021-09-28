Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме сейчас играет за клуб с травмой, передаёт «РБ Спорт». По данным источника, футболист испытывает сильную боль в ахиллесовом сухожилии после каждого матча.

Сообщается, что после каждой игры Гилерме нужен 1-2 дня отдыха, так как у него воспаляется ахиллово сухожилие. Сейчас вратарь не может сделать операцию, так как он будет вынужден пропустить два месяца. Из-за этого ему приходится играть на уколах.

Напомним, что Гилерме стал игроком «Локомотива» в 2007 году. В нынешнем сезоне на его счету девять матчей в РПЛ, в которых он пропустил шесть голов. Также его вызвали на октябрьские матчи сборной России.