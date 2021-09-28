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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Источник: Гилерме играет за «Локомотив» с травмой, вратарю нужна операция слухи

28 Сентября 2021 • 16:11 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Ростов
1.85 3.50 4.60
03.10 19:00

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме сейчас играет за клуб с травмой, передаёт «РБ Спорт». По данным источника, футболист испытывает сильную боль в ахиллесовом сухожилии после каждого матча.

Сообщается, что после каждой игры Гилерме нужен 1-2 дня отдыха, так как у него воспаляется ахиллово сухожилие. Сейчас вратарь не может сделать операцию, так как он будет вынужден пропустить два месяца. Из-за этого ему приходится играть на уколах.

Напомним, что Гилерме стал игроком «Локомотива» в 2007 году. В нынешнем сезоне на его счету девять матчей в РПЛ, в которых он пропустил шесть голов. Также его вызвали на октябрьские матчи сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гилерме
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
NOBODY
28 Сентября 2021 в 16:22
капец. уж кем-кем, а вратарями сборная всегда славилась, а теперь уже вратарей приходится не русских брать!
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