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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полоз укусил бывших: «Ростов» зачехлил «Локомотив» и покинул зону прямого вылета

03 Октября 2021 • 20:54 Комментировать (2)
Локомотив Москва
1:2
Ростов
окончен

«Локомотив» пытался выйти на второе место за счёт победы над аутсайдером «Ростовом».

Протокол игры  
Локомотив Москва 1:2 Ростов
(1:0) Марадишвили Константин 9'    
    31' Керк Гирано (1:1)
    89' Полоз Дмитрий (1:2)
Худяков Даниил Живоглядов Дмитрий   46' (Ненахов Максим (   46') Баринов Дмитрий Кастро Пабло   73' Тикнизян Наир Марадишвили Константин   78' (Лисакович Виталий (   78') Куликов Даниил Бека Алексис Анджорин Фаустино   46' (Смолов Фёдор (   46') Керк Гирано Камано Франсуа   68' (Жемалетдинов Рифат (   68')
Запасные: Бабкин Сергей Сильянов Александр Савин Андрей Рыбчинский Дмитрий Петров Максим Вячеславович Матюнин Никита Иваньков Михаил
Песьяков Сергей Терентьев Денис Баштуш Бартоломеу Осипенко Максим Калинин Игорь   71' (Поярков Николай (   71') Глебов Данил Полоз Дмитрий Сухомлинов Данила   67' (Байрамян Хорен (   67'   71') Жигович Армин Алмквист Понтус   68' Комличенко Николай
Запасные: Мамаев Павел Мелёхин Виктор Фольмер Кирилл Лангович Андрей Тугарев Роман Щетинин Кирилл Соу Али Исик Артём Хаджикадунич Деннис Бабурин Егор
03 октября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

«Локомотив» провёл сентябрь невыразительно – лишь одна победа, три ничьи и одно поражение. Это статистика вместе с Лигой Европы. В чемпионате «железнодорожники», кажется, уже безнадёжно отстали от «Зенита», но второе место им вполне по силам. Чтобы выбраться на серебряную строчку по итогам первой трети чемпионата, им требовалось обыграть дома «Ростов» с любым счётом. Ну а донскому клубу выигрыш был необходим, чтобы вылезти с последней строчки и заодно из зоны вылета тоже.

«Путейцы» сыграли в чемпионате две нулевые ничьи подряд, и «Лацио» они проиграли тоже с нулём забитых мячей. Соответственно, команда Николича хотела отыграться в плане результативности на «Ростове». Соперник был, прямо скажем, подходящий, и хозяевам не составило большого труда открыть счёт. Керк и Анджорин на этот раз вышли в стартовом составе, а потускневший Смолов угодил в запас под одеяло. И Керк сразу принялся доказывать оправданность своего места на поле. Не переиграв ударом в ближний угол Песьякова, он оформил голевой навес с правого фланга на Марадишвили, выигравшего верх у Баштуша (1:0).

«Ростов» ответил на пропущенный гол увеличением своей активности в атаки, и ведь не впустую гости стремились к сравнению счёта. Падение Алмквиста в чужой штрафной в эпизоде с Живоглядовым обернулось разочарованием для ростовчан, ибо главный арбитр Кукуян не посчитал это поводом для пенальти, а видеоассистенты не увидели в этом явной судейской ошибки. Но всё равно гости забили в районе тридцатой минуты. На подаче углового гости буквально вдавили 17-летнего вратаря хозяев Худякова внутрь ворот, а Тикнизян, выбивая мяч, попал в Керка, от которого снаряд срикошетил в перекладину и далее опустился за ленточку (1:1).

«Локомотив» не рассчитывал на такое развитие событий. Николич апеллировал к резервному арбитру по поводу справедливости пропущенного гола, но проверка ВАР утвердила верность автогола. Вопросы могли быть насчёт того, не рукой ли забил Керк и не блокировал ли Комличенко молодого Худякова. В итоге, как мы понимаем, гол был засчитан, и вскоре дончане могли забить второй, однако Худяков потащил дальний выстрел Гиговича. Потом пытался реабилитироваться за автогол Керк – как в начале первого тайма, он пробивал в ближний угол, где надёжно дежурил Песьяков, не допускавший ужасных ляпов, в отличие от прошлого «ростовского» матча с «Локомотивом» на «РЖД Арене».

На второй тайм Николич бросил в бой Смолова, который вышел нацеленным на чужие ворота и упустил два шанса в районе часа игры. Фланговый навес от Марадишвили он послал в руки Песьякова, а открывшись под проникающий пас, направил мяч в створ, но с ленточки его вынес Калинин. После этого у «железнодорожников» наступил спад, чем стали пользоваться ростовчане. Гигович расчехлил страшную пушку, мяч немного отскочил от штанги и улетел восвояси. С также дистанционными ударами Комличенко и Гиговича справился Худяков. Отражённый Песьковым выстрел Бека-Бека выглядел единичным случаем на фоне приличного давления донской команды.

У Комличенко, откликавшегося на прострел Полоза, сбился прицел в неудобной позиции, и послал он мяч куда-то, но только не в ворота. Две боевые единицы сохранялись на табло вплоть до 88-й минуты, а там «Ростов» конвертировал своё игровое преимущество в гол. Гигович умным проникающим пасом на левом полуфланге нашёл Полоза, и тот не растерялся, катнув мяч в дальний угол и наказав поражением свой бывший клуб. Благодаря этой неожиданной победе «жёлто-синие» покидают не только последнее место, но и всю зону прямого вылета, а «Локомотив», не выигравший в РПЛ третий матч подряд, сохраняет своё отставание и от «Зенита», и от «Динамо».

Кирилл Иванцов

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Комментарии (2)
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Don sangre
03 Октября 2021 в 21:43
Постой паровоз... Не стучите колеса.... Кондуктор Николич нажми на тормоза))))
Дарт Уилфред
03 Октября 2021 в 21:00
Ожидаемо. Феноменальный тур.
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