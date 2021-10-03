Николич: «Хочу посмотреть сегодня ответ команды»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сложно было подготовиться к сегодняшней игре, потому что «Ростов» в начале сезона с Карпиным использовал схему 4-3-3, по ней они играли последние пару лет. Но с приходом нового главного тренера они поменяли ее на три центральных защитника. И так действовали до прошлого матча, когда только в последние 30 минут играли 4-3-3. Я бы сказал, что сегодня будет 4-3-3.

Это неприятная команда, она находится на таком месте в турнирной таблице, которое не соответствует качеству футболистов. Я хочу посмотреть сегодня ответ команды. Мы говорили на тренировках, что сегодня надо ответить всем и набрать три очка.