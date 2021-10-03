Николич: «Не забили своё, а соперник забил свои моменты, вот и всё»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- В чем видите причину поражения?

- Причин есть много. Во-первых, не забиваем, пропускаем много моментов. Не так легко их создаем, все же создаем достаточно, но не забиваем. В данный момент не знаем, как успокоить игру, когда это нужно. Было желание у игроков, но не получилось. Просто «Ростов» пользовался нашими ошибками, а мы не использовали свои моменты. Так всегда в футболе: ты не забиваешь, а соперник забивает.

- Двойная замена в перерыве с чем была связана?

- Мое решение.

- Вас не устроила просто игра Живоглядова и Аджорина?

- Проблемы были, справа раз проходили, там играл очень хороший игрок. Там при атаке нам нужно было больше игроков, чтобы там подключались. Были хорошие моменты, хорошие отрезки. Но не забили свое, а соперник забил свои моменты, вот и всё.