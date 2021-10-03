​Смолов начнёт в запасе матч с «Ростовом»

В одном из воскресных матчей чемпионата России отношения на футбольном поле будут выяснять «Локомотив» и «Ростов». На страничке московского клуба в «Твиттере» был опубликован состав команды. Форвард Фёдор Смолов начнёт игру на скамейке для запасных. С первых же минут на поле выйдут такие исполнители:

Худяков, Сильянов, Пабло, Баринов, Тикнизян, Бека Бека, Марадишвили, Куликов, Анджорин, Керк, Камано.

Стоит отметить, что вратарь «железнодорожников» Гилерме пропускает игру по причине дисквалификации.

Матч «Локомотив» - «Ростов» стартует в семь часов вечера по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на LiveResult.