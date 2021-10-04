Агент отреагировал на новость о возможной отставке Николича

Футбольный агент Деян Йоксимович, который представляет интересы наставника московского «Локомотива» Марко Николича, высказался об информации о возможном увольнении своего клиента с поста рулевого «железнодорожников».

«Не могу комментировать. В первую очередь клуб должен сделать заявление», - ответил агент на вопрос журналиста «Спорт-экспресса».

Ранее комментатор Нобель Арустамян поделился инсайдом относительно будущего Николича.

По итогам десяти туров российской Премьер-лиги «железнодорожники» занимают четвертое место в таблице.

Николич тренирует команду с июня 2020 года. Его контракт рассчитан до мая 2024 года.