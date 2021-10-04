Арустамян озвучил решение «Локомотива» по Николичу

Известный футбольный инсайдер Нобель Арустамян поделился информацией о будущем главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича.

Как сообщил журналист в своем телеграм-канале, владельцы столичного клуба уже приняли решение в отношении 42-летнего сербского специалиста. По словам Арустамяна, Николич будет отправлен в отставку в течение ближайших нескольких дней. Уволить тренера хочет спортивный департамент «железнодорожников», которым руководит немец Ральф Рангник.

В своем последнем матче «Локо» потерпел поражение от «Ростова». Команда не выигрывает уже на протяжении пяти поединков.

После десяти туров москвичи занимают четвертое место в таблице РПЛ.