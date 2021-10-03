​Где смотреть матч «Локомотив» - «Ростов»: трансляцию перенесли на другой канал

В одном из воскресных матчей десятого тура чемпионата России сразятся «Локомотив» и «Ростов». Игру должны были показать на канале «Матч ТВ», однако из-за финала командного чемпионата Европы по настольному теннису трансляцию перенесли на другой канал. Поединок «Локомотив» - «Ростов» можно посмотреть на канале «Матч! Страна». Игра стартует в 19:00 по московскому времени.

Если же у вас нет возможности посмотреть матч «Локомотив» - «Ростов» по телевидению, на помощь придёт текстовая трансляция на страницах портала LiveResult.

На текущую минуту «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, а «Ростов» идёт последним.